Эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина назвала три повседневные привычки, которые разрушают эндокринную систему. Об этом сообщает «Лента.ру».

На первое место врач поставила использование гаджетов поздно вечером и создание «светового хаоса». По ее словам, синий свет от экранов после 21:00 подавляет выработку гормона сна мелатонина, сбивает циркадные ритмы и вслед за ними работу щитовидной железы, а также нарушает синтез кортизола, лептина и грелина — гормонов сытости и голода.

Второй вредной привычкой Тананакина назвала употребление алкоголя. Спиртное, по ее словам, нарушает метаболизм эстрогенов в печени и тем самым сбивает баланс гормонов.

Третьим разрушителем эндокринной системы врач назвала хронический стресс. При стрессе резко растет уровень кортизола: в норме он помогает адаптироваться, но при постоянном напряжении подавляет выработку гормонов щитовидной железы, снижает чувствительность тканей к инсулину и нарушает синтез половых гормонов.

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