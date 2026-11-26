Три привычки, которые разрушают гормональный фон: предупредила врач
Эндокринолог Тананакина перечислила три привычки, вредящие гормонам
Эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина назвала три повседневные привычки, которые разрушают эндокринную систему. Об этом сообщает «Лента.ру».
На первое место врач поставила использование гаджетов поздно вечером и создание «светового хаоса». По ее словам, синий свет от экранов после 21:00 подавляет выработку гормона сна мелатонина, сбивает циркадные ритмы и вслед за ними работу щитовидной железы, а также нарушает синтез кортизола, лептина и грелина — гормонов сытости и голода.
Второй вредной привычкой Тананакина назвала употребление алкоголя. Спиртное, по ее словам, нарушает метаболизм эстрогенов в печени и тем самым сбивает баланс гормонов.
Третьим разрушителем эндокринной системы врач назвала хронический стресс. При стрессе резко растет уровень кортизола: в норме он помогает адаптироваться, но при постоянном напряжении подавляет выработку гормонов щитовидной железы, снижает чувствительность тканей к инсулину и нарушает синтез половых гормонов.
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