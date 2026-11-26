Календарная зима еще не началась, а гололед уже сделал свое дело — и в травмпунктах это видно раньше, чем в прогнозах. С декабря по февраль число обращений в России вырастает на 40–50%, а уличных травм становится в два-три раза больше, чем в теплый сезон. Это не про грипп и не про простуду. Это про то, что человек выходит на тротуар, который никто не почистил, и возвращается в травмпункт с переломом, который лечат месяцами.

Травматолог Красногорской больницы Ибрагим Абакаров в разговоре с Общественной Службой Новостей раскладывает «ассортимент» зимних травм почти с профессиональной скукой — потому что он предсказуем. Перелом лучевой кости «в типичном месте» — классика: падаешь, инстинктивно выставляешь руку, и лучевая кость ломается там, где ломается всегда. Может обойтись просто, может оказаться оскольчатым и потребовать операции. Переломы лодыжек и растяжения связок голеностопа — подворот ноги на неровной скользкой поверхности, которую не видно под снегом. Вывихи и ушибы — плечо, копчик, бедро. И самое опасное — черепно-мозговые травмы от падения на спину с ударом затылком. Отдельной строкой, и не для статистики, а для тревоги: перелом шейки бедра. Для пожилого человека это не просто травма — это длительная обездвиженность и тяжелые осложнения, из которых не все выходят.

По его мнению, до 80% пострадавших — мужчины 20–49 лет и женщины 30–59. Трудоспособное, активное, спешащее население. Парадокс именно в этом: страдают самые активные, потому что бегут на работу, смотрят в телефон, держат руки в карманах — и именно поэтому не выставляют руку вовремя, не группируются, не успевают. А вот тяжело падают пожилые. Не потому что чаще — потому что кости у них другие. Остеопороз делает то, чего не делает гололед сам по себе: небольшое падение, от которого тридцатилетний встанет и пойдет, у семидесятилетнего заканчивается переломом шейки бедра. Гололед для них опаснее не частотой, а ценой. Дети — третья группа, и у них свой график: пик обращений не в будни, а в выходные и каникулы. Самое опасное зимнее развлечение — тюбинг. Неуправляемый, без тормозов, со скоростью городского автомобиля. Катание на нем — не веселье, а лотерея с травматологом в конце.

Факторы риска, которые Абакаров перечисляет, — избыточный вес, сниженное зрение, алкоголь, курение, неправильно подобранная обувь — на самом деле не список, а портрет. Это человек, который зимой выходит на улицу в гладкой подошве, с телефоном в руке, после пары рюмок, не видя, что под снегом лед. Он не поскальзывается. Он гарантированно падает — вопрос только в том, на что именно.

Поэтому правила, которые дает врач, — не «будьте осторожны», а конкретная механика. Идти не спеша, чуть наклонившись вперед. Обувь — рифленая, прорезиненная, для женщин — устойчивый невысокий каблук. Это снижает риск. Не устраняет. И вот тут начинается вторая половина разговора — та, ради которой все это и написано: как падать, когда падение уже началось и его не отменить. Почувствовал потерю равновесия — присесть. Чем ниже высота, тем легче травма, это физика, а не совет. Идешь с ношей — немедленно отпусти все, что держишь, каким бы ценным оно ни было. Сумка, телефон, пакет — бросай. Здоровье дороже не как лозунг, а как расчет: свободные руки дают шанс удержать равновесие, занятые — не дают. Падаешь вперед — слегка согни руки, не выставляй прямую, иначе тяжелая травма верхних конечностей почти гарантирована. Падаешь на спину — не подставляй руки под тело. Прямая рука, принявшая вес падающего человека, ломается в том самом»типичном месте», с которого начался весь разговор. После падения — не вскакивать. Сначала оценить, что болит. Головокружение, острая боль в голове, спине, ногах, шее — не подниматься вообще. Звонить в скорую или просить прохожих. Встать с переломом шейки бедра — значит превратить перелом в катастрофу.

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