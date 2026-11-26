Расширение базы данных для расчета валютных курсов — не техническая формальность, а смена самого принципа, по которому рубль получает цену. Сейчас единичная сделка, случайный скачок на тонкой выборке, один нервный день способны качнуть официальный курс сильнее, чем того стоит вся экономика. Когда в расчет ложится широкий массив — не десятки, а тысячи сделок, синхронизированных с открытием торгов, — одиночный выброс тонет в статистике, а не двигает график. Именно это и объясняет аналитик Николай Моженков в беседе с Pravda.Ru : не «больше цифр», а другая устойчивость — та, при которой цена перестает дергаться от каждого чиха.

Курс, собранный из узкой выборки, похож на лодку, где весь груз переложен на один борт: шаг в сторону — и крен. Широкая база распределяет тот же вес по всему дну. Моженков говорит ровно об этом: когда система держит множество параметров, резкий сдвиг одного не меняет итоговую цену, потому что остальные ее держат. Отсюда и слово «плавный», которое он повторяет как заклинание, — это не про красоту графика, а про отсутствие той самой волатильности, где за день теряется то, что нарабатывалось квартал. Технологически РФ не изобретает велосипед: автоматизированные алгоритмы и новые индикаторы фондовый рынок уже внедрил, и перенос той же логики на валютный расчет — не эксперимент, а догоняющее движение за общемировым трендом.

Последствия расходятся по двум уровням. На поверхности — сглаженные спекулятивные всплески: той резкой свечи, на которой кто-то успевает заработать за час, а рынок потом неделю приходит в себя, станет меньше. Глубже — предсказуемость, ради которой все и затевается: когда курс не прыгает, бизнес считает контракты, импортер держит цену, а у регулятора остается не пожарная, а плановая работа. Моженков прямо связывает это с текущей денежно-кредитной политикой — инструменты подгоняют под новые реалии, а не под вчерашние. При этом фундамент не меняется: таргетирование инфляции и бюджетная дисциплина никуда не деваются, расширение базы — не замена стратегии, а ее тонкая настройка.

Таким образом, Банк России синхронизирует сбор данных с открытием торгов, расширяет охват сделок — и рубль из курса, который качает одна сделка, превращается в курс, который держит весь рынок. Сорок елей в предыдущем тексте собирали праздник за неделю; здесь за тот же короткий срок собирают не свет, а устойчивость. Разница одна: если елки видно с площади, то этот курс не видно — и именно потому, что он перестал дергаться, он работает.

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