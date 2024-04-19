Финал турнира по шашкам памяти Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого пройдет в Ступино

В предстоящее воскресенье в городском округе Ступино состоится финал епархиального турнира по шашкам памяти Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщает Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Напоминаем, что в муниципальном этапе участниками стали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений. Организаторами турнира выступают комиссия по вопросам физической культуры и спорта Подольской епархии совместно с Федерацией шашек Московской области.

«Шашки — это часть богатого культурного наследия России. Для русского народа они символизируют такие качества, как стратегия, выдержка и терпение. Игру часто сравнивают с реальной жизнью: каждый ход требует внимания и оценки последствий. Соревнования стали пилотным проектом для масштабирования на другие округа», — сказал Анатолий Никитин.

За призовые места в финале соревнований будут сражаться девять команд из всех Благочиний региона: Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.