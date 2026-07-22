Фитнес, стрельба из лука и армреслинг: что ждет гостей парка «Бронницкий луг» 25 июля

В субботу, 25 июля, в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» с 11:00 до 15:00 пройдет спортивный праздник «Лето. Фитнес. Парк» (0+).

Бронничан и гостей округа ждет увлекательная разминка «Шаг к здоровью» от сотрудников парка, затем динамичная фитнес-тренировка от студии Kangoo Jumps под актуальные хиты. Любители силовых нагрузок посоревнуются в турнире по армреслингу. Студенты Государственного училища олимпийского резерва городского округа Бронницы проведут для всех желающих мастер-класс по стрельбе из лука.

Для активных горожан будет работать зона подвижных игр с эстафетами и конкурсами. Кроме того, будут организованы аквагрим «Живые краски», мастер-класс по плетению из бисера, поделки и раскраски для детей, а также тематическая фотозона с тантамареской.

Организаторы приглашают жителей и гостей округа приходить семьями. Ожидается, что мероприятие пройдет весело, энергично и полезно для здоровья.

Вход свободный, 0+.