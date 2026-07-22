Стало известно о крупной задолженности Лепса перед налоговой

Народный артист России Григорий Лепс, известный не только музыкальными хитами, но и активной предпринимательской деятельностью, столкнулся с финансовыми проблемами. По информации «Газеты.Ru», у его бизнесов обнаружена налоговая задолженность в более чем ₽600 тысяч.

По данным сервиса Rusprofile, компания «Лофт Групп», где певцу принадлежит 80% акций, должна государству ₽390 тысяч. Еще ₽225 тысяч числится за ООО «Пить».

Лепс является массовым учредителем и состоит в восьми организациях. Артист занимается ресторанным и курортным бизнесом, производством очков, а с 2024 года — добычей руд и песков драгоценных металлов. В июне 2026 года его фирма даже получила лицензию на геологическое изучение недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

Однако, судя по финансовым показателям, дела у бизнес-империи идут не лучшим образом. При выручке в ₽322 млн реальная прибыль всех организаций певца ушла в минус на ₽226 млн.

Это не первый раз, когда финансовые дела Лепса привлекают внимание общественности. Недавно певец посочувствовал людям с доходом ₽200-300 тысяч рублей в месяц, после чего ему пришлось оправдываться — он объяснил, что не хотел проявить неуважение.