«Слово „блогер“ вызывает негатив»: Ида Галич считает, что общество не принимает ее профессию

Ида Галич, одна из самых известных российских блогеров и телеведущих, стала гостьей нового выпуска второго сезона шоу «Что о тебе думают?», которое ведет Ксения Собчак. В разговоре с ведущей и аудиторией она подняла важную тему: как общество воспринимает профессию блогера и почему до сих пор к ней относятся настороженно, пишет Super.

По мнению Галич, сегодня понятие «блогерство» объединяет совершенно разные виды деятельности. С одной стороны, есть авторы, которые создают полезный и качественный контент, с другой — те, чьи выходки шокируют публику и формируют негативный образ всей сферы.

«Из-за поступков отдельных представителей у многих людей сложилось отрицательное отношение ко всем блогерам», — заявила Ида.

Телеведущая также отметила, что часть общества до сих пор не воспринимает блогерство как серьезную профессию. По ее словам, для многих людей слово «блогер» по-прежнему вызывает резкое неприятие, и изменить это стереотипное восприятие крайне сложно.

При этом Галич подчеркнула, что среди блогеров есть немало настоящих профессионалов, которые создают качественный продукт и заслуживают уважения. Она поддержала высокий доход авторов контента, но добавила, что отношение к профессии зависит не только от самих блогеров, но и от общества в целом.

Сама Ида Галич начинала карьеру именно как блогер, затем перешла на телевидение, стала участницей множества медиапроектов и сейчас остается одной из самых ярких фигур в российском интернет-пространстве.

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