В Серпухове завершились поиски 13-летней девочки, пропавшей 19 июля, ее местонахождение удалось установить. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, при координирующей роли городской прокуратуры в городе организовали работу всех служб, задействованных в поисковых мероприятиях. Это позволило установить местонахождение ребенка. Теперь выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что вечером 19 июля 13-летняя девочка вышла из дома в одном из садоводческих товариществ города Пущино и не вернулась. Ее мать сообщила, что та отправилась на поиски утерянной сережки и оставила мобильный телефон дома.

В связи с длительным невозвращением ребенка домой и отсутствием сведений о ее местонахождении следственные органы возбудили уголовное дело.