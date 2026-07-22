Жестоко избит и сожжен: в Италии неизвестные расправились с журналистом

Итальянская полиция расследует зверское убийство 53-летнего спортивного журналиста Луиджи Эспозито — его тело обнаружили близ сельхозугодий на юге страны с жуткими следами насилия. Об этом сообщает Rai News.

Журналист приехал на место расправы на своей машине, однако следователи исключили версию о профессиональной деятельности — по их мнению, мотив личный. Правоохранители пытаются восстановить маршрут Эспозито, но дело осложняется отсутствием камер видеонаблюдения в этом районе. Кто и зачем так жестоко расправился с журналистом — пока остается загадкой.

Известно, что Эспозито был известным спортивным обозревателем, но его публикации не содержали резких политических или коррупционных разоблачений, что исключает версию о заказном убийстве. Однако характер расправы — избиение, сожжение — указывает на крайнюю жестокость и личную ненависть. Полиция проверяет круг общения убитого, его финансовые связи и возможные конфликты.

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