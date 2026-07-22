Кнопка «поделиться» как ловушка: IT-специалист о рисках при работе с нейросетью DeepSeek

Диалоги пользователей с китайской нейросетью DeepSeek неожиданно оказались в поисковой выдаче Google — в открытом доступе появились ссылки на переписки, промпты, логи и личные данные. IT-эксперт по информационной безопасности Владимир Зыков в беседе с «ФедералПресс» разобрал ситуацию и объяснил, как на самом деле произошла «утечка» и что делать, чтобы не стать ее героем.

Никакой хакерской атаки или взлома серверов не было, успокаивает эксперт. Суть в функционале самого сервиса: DeepSeek позволяет пользователям делиться результатами общения с нейросетью через специальную кнопку. После нажатия генерируется ссылка на страницу с диалогом, которую можно отправить кому угодно. Именно такие ссылки и оказались проиндексированы поисковиком. По словам Зыкова, скорее всего, пользователи сами публиковали эти ссылки на форумах, в соцсетях или комментариях, наивно полагая, что они останутся приватными. На самом деле любой общедоступный URL рано или поздно может быть найден поисковыми роботами.

Сейчас DeepSeek уже внес в файл robots.txt запрет на индексацию подобных ссылок. Однако, как отмечает специалист, это не дает стопроцентной гарантии. Google может проиндексировать ссылку не напрямую, а обнаружив ее на другом сайте, где ею поделился пользователь. Поэтому называть случившееся преднамеренной утечкой данных нельзя — это скорее результат неосторожности самих пользователей.

Главный совет от эксперта предельно прост: сервисам необходимо внедрить функцию парольной защиты для публичных ссылок, по аналогии с Google Docs, Яндекс Документами или Mail Облаком. Тогда доступ к диалогу получит только тот, кому ссылка предназначена. Пока такой опции нет, пользователям стоит дважды подумать, прежде чем нажимать кнопку «поделиться» и тем более публиковать полученную ссылку в открытых источниках.