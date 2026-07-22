Чек-лист на вылет из России: за какие 45 нарушений мигрантов депортируют по новым правилам

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которые почти вдвое расширяют перечень оснований для выдворения иностранцев из России — с 22 до 45 составов. Одновременно увеличены штрафы за миграционные нарушения, а иностранцам с непогашенной судимостью теперь закрыт доступ к гражданству и виду на жительство. Поправки вступят в силу через 90 дней после официального опубликования, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Список поводов для выдворения иностранцев существенно расширился. Теперь под депортацию подпадают следующие категории нарушений:

Общественный порядок и экстремизм: мелкое хулиганство, неповиновение полиции, незаконные митинги, употребление веществ в людных местах, запрещенная символика, рознь и экстремизм.

Безопасность и политика: дискредитация ВС РФ, призывы к санкциям, работа с нежелательными организациями, нарушения правил деятельности иноагентов, а также режимов ЧС, военного положения и КТО.

Основные изменения в законе

Рост штрафов: за нелегальный въезд, пребывание и работу минимальный штраф вырос до 4 тыс. рублей (при повторном — до 7–9 тыс.). Ужесточены наказания за фиктивный миграционный учет.

Отмена «смягчающих» факторов: наличие семьи, работы или длительное проживание в РФ больше не защитят от выдворения. Единственное исключение — участники боевых действий по контракту с ВС РФ (им грозит штраф или 100–200 часов работ).

Запрет из-за судимости: иностранцы с любой непогашенной судимостью (в РФ или за рубежом) не смогут получить ВНЖ и гражданство, а уже выданные документы аннулируют.

Лишение гражданства: полученный паспорт РФ могут изъять за действия, угрожающие нацбезопасности (как в случае с комиками Вячеславом Комиссаренко и Дмитрием Романовым). На урожденных граждан РФ эта норма не распространяется.

Реакция и статистика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с 2024 года принято уже 30 законов в сфере миграции. Только за один месяц МВД пресекло 60 тыс. нарушений, выдворив 14,6 тыс. человек.

В диаспорах указывают на трудности с контролем приезжих. Представитель таджикской культуры Фарух Мирзоев подчеркнул, что они являются общественными организациями, а не надзорными органами, и призвал делать упор на легализацию и интеграцию мигрантов.