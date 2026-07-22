От Щурова до Речек: где в Коломне станет светлее уже в этом году

В городском округе Коломна до конца 2026 года построят 11 новых выделенных линий уличного освещения. Работы охватят как центральные микрорайоны, так и отдаленные сельские территории — всего в списке значатся 11 адресов. Модернизация пройдет в рамках регионального проекта «Светлый город», который реализуется в Подмосковье с 2017 года.

Власти округа определились с перечнем объектов, которые получат современное наружное освещение до нового года. В черте Коломны новые фонари установят на трех улицах: Пролетарской в микрорайоне Щурово, а также на Подлипках-3 и Подлипках-5. Но основная география проекта приходится на сельские поселения. Светлее станет в селах Шеметово, Мячково и Гололобово, а также в деревнях Речки, Шапкино, Акатьево, Щепотьево и Борисовское.

Развитие наружного освещения — это не просто вопрос эстетики, а прямой фактор безопасности. Как отметил депутат Госдумы Никита Чаплин, новые линии делают улицы удобнее как для пешеходов, так и для водителей. По его словам, последовательное обновление инфраструктуры в каждом населенном пункте округа напрямую влияет на качество жизни людей.

В администрации округа подчеркивают, что программа «Светлый город» работает именно на создание комфортной и безопасной среды. Все работы по строительству 11 выделенных линий должны завершиться до конца декабря 2026 года. Напомним, что проект «Светлый город» стартовал в Московской области в 2017 году. За это время он охватил тысячи километров муниципальных дорог, дворов и общественных пространств, превратив освещение из точечного благоустройства в системную работу по всему региону. Коломна, как один из активных участников программы, продолжает наращивать темпы, делая ставку на равномерное развитие как городских, так и сельских территорий.