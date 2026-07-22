«Мы не можем связаться с ним в тюрьме»: адвокаты P. Diddy просят суд о переносе заседания по его делу

Адвокаты рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, оказались в сложной ситуации. Подготовка защиты по гражданскому иску идет с большим трудом из-за тюремных ограничений, пишет RadarOnline. Отмечается, что юристы не могут своевременно связаться с подзащитным и согласовать позицию.

Команда Комбса обратилась в суд с просьбой выделить дополнительное время на подачу обновленного ответа и встречных требований. В ходатайстве адвокаты отметили, что задержка вызвана именно условиями содержания в исправительном учреждении.

Сам иск был подан еще в 2024 году. Родни Джонс, с которым раньше работал P. Diddy, утверждает, что во время написания альбома The Love Album: Off the Grid столкнулся с нарушениями своих прав и противоправным поведением со стороны Комбса. Сумма заявленных требований составила $30 млн.

Суд уже отклонил часть претензий, но ключевые обвинения, в том числе в сексуальном насилии, продолжают рассматриваться. Комбс и его представители категорически отрицают все обвинения и заявляют о готовности отстаивать свою позицию.

Ранее сообщалось, что P. Diddy продал особняк в Майами за $55 млн.