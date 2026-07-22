Мозговая уборка против деменции: невролог раскрыл, как сон и питание чистят нейроны

Каждую ночь, пока вы спите, ваш мозг проводит генеральную уборку — выбрасывает отработанные нейроны, тестирует синапсы и смывает токсичный мусор, который иначе накапливается десятилетиями и приводит к деменции, заявил невролог Павел Хорошев. По его словам, профилактика когнитивных нарушений начинается не в 60 лет, а в детстве, и главные инструменты — это качественный сон, правильное питание и отказ от стимуляторов. Об этом сообщает НСН.

Специалист объяснил, что во время ночного отдыха запускается уникальный процесс очистки головного мозга. Удаляются белки тау и амилоиды, которые при накоплении становятся причиной болезни Альцгеймера. Также происходит замена старых нейронов на новые и перестройка синаптических связей. Без этого «ночного клининга» мозг постепенно засоряется, и когнитивные функции начинают угасать. «Спать нужно не менее восьми часов, — подчеркнул Хорошев, — иначе уборка не успевает завершиться».

Вторым китом профилактики невролог назвал полноценное питание. Исключить из рациона газировку, энергетики и любые стимуляторы, которые перегружают нервную систему. Вместо этого — пить достаточно воды, чтобы поддерживать гидратацию, и употреблять продукты, богатые омега-3, антиоксидантами и витаминами группы B. Это питает мозг и защищает его от окислительного стресса.

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