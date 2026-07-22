Сибиряков заставили жить в руинах вопреки решению суда: вмешался глава СК РФ

В городе Юрга Кемеровской области жильцы аварийного дома годами не могут получить от властей субсидию на новое жилье, хотя суд уже обязал их это сделать. Ситуация дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина — он потребовал доклад от главы регионального управления, пишет VSE42.Ru .

Жители аварийного дома в Юрге оказались в замкнутом круге: судебное решение в их пользу есть, а денег на переселение нет. Местные власти, как сообщает Следком Кузбасса, до сих пор не исполнили предписание, и люди продолжают жить в условиях, которые официально признаны опасными.

После того как история попала в соцсети, на нее обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю кузбасского управления Бэликто Базарову разобраться в обстоятельствах и доложить о ходе проверки.

Сейчас по данному факту организована доследственная проверка. В СК выясняют, почему решение суда остается на бумаге и кто именно несет ответственность за затягивание переселения. Вопрос не только в субсидиях — речь идет о безопасности людей, которые долгие годы вынуждены оставаться в непригодном для жизни жилье. Ситуация находится на личном контроле главы ведомства, и итоги проверки обещают огласить в ближайшее время.