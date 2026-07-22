Спрос на «зеленые» авто: где в Подмосковье найти электромобиль дешевле ₽1 млн

За последние два года интерес жителей Московской области и столицы к отечественным электромобилям вырос в 2,5 раза. Аналитики платформы «Авито Авто» зафиксировали не только всплеск спроса, но и значительное расширение ассортимента: теперь на рынке можно найти модели как премиум-сегмента, так и бюджетные варианты, стоимость которых не превышает ₽1 млн. Подробности исследования приводит REGIONS .

Инфраструктура: не только количеством, но и качеством

Столичный регион уверенно удерживает статус главной «электрической» точки на карте страны. Здесь сосредоточено почти треть всех публичных зарядных станций: на Москву приходится 16%, а на область — 15%. При этом, как отмечают эксперты, в Подмосковье пользоваться зарядками комфортнее — нагрузка на одну станцию здесь ощутимо ниже, чем в плотно забитой машинами столице.

В общероссийском рейтинге по количеству ЭЗС Московская область уступает только Москве. Замыкают пятерку лидеров Санкт-Петербург (6%), Краснодарский край (5%) и Татарстан (4%). По стране в среднем на одну зарядку приходится около 10 электромобилей, тогда как в Москве этот показатель почти вдвое выше — 18 машин.

Новые игроки и старые фавориты

Российский рынок электрокаров за два года преобразился: число объявлений о продаже удвоилось, а спрос ушел в кратный рост. Флагманом сегмента остается липецкий бренд Evolute, который первым сделал ставку на массового потребителя. Компанию ему составляют калининградские производители «Амберавто» и Eonyx. В планах на 2026 год — старт продаж компактного городского «Атома», способного проезжать до 500 км без подзарядки.

Спрос диктует цены

Аналитики выделили четыре модели, которые формируют текущий портрет рынка:

— Evolute i-JOY — самый востребованный вариант (почти 33% интереса). Городской кроссовер мощностью 163 л. с. в зависимости от погоды проходит от 200 до 400 км. Средний ценник — ₽3 млн.

— Evolute i-SKY — семейный электрический кроссовер на 200 «лошадей» с запасом хода до 424 км. Стоимость — около ₽3,8 млн. Найти предложение сейчас непросто: рынок замер в ожидании моделей нового поколения.

— «Амберавто A5» — седан для города (160 л. с., до 520 км пробега) оценен в среднем в ₽3,3 млн.

— Eonyx M2 — субкомпактный электромобиль для маневров в пробках. Скромные 10 л. с. и 130 км хода компенсируются ценой — ₽850 тыс.

— Eonyx Profi Pickup — утилитарный помощник для коммерсантов. 8 л. с., 120 км хода и стартовая цена ₽770 тыс. делают его самым доступным отечественным электрокаром в регионе.

Цифры апреля

По итогам апреля 2026 года доля электрокаров и гибридов в структуре предложений на платформе впервые превысила 5% — это почти вдвое больше, чем во второй половине 2025 года. В Москве показатель достиг 10%, в Санкт-Петербурге — 8%. Как отметил руководитель продаж направления «Новые автомобили» в «Авито» Артем Хомутинников, высокий интерес сохраняется и в теплых регионах, где климат благоволит такой технике: в Южном федеральном округе на «экологичные» машины приходится более 4% предложений.