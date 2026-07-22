Скидка на коммуналку и перерасчет ЖКУ: вскрылась новая схема мошенников в Подмосковье

Жители Подмосковья столкнулись с новой мошеннической схемой: в внезапно созданных домовых чатах появляются сообщения о якобы положенном перерасчете и скидке на коммунальные услуги, сообщили REGIONS . Заманчивое предложение ведет к потере личного кабинета на «Госуслугах». В Министерстве энергетики Московской области подтвердили, что такие случаи участились, и объяснили, как не попасться на уловку.

Схема выглядит убедительно до последнего момента. В Telegram-чате, где, по задумке авторов, должно быть восемь участников, один выступает в роли модератора, а остальные семеро — подставные «жильцы». Все они активно подтверждают, что уже прошли регистрацию в неком боте, получили перерасчет и высылают коды подтверждения.

По словам Глеба Н. (имя изменено), который едва не стал жертвой, в первом же сообщении мошенники указали его реальные ФИО, дату рождения и паспортные данные. Расчет строится на том, что человек поверит в легитимность происходящего и тоже отправит заветные шесть цифр.

В пресс-службе регионального Минэнерго пояснили: злоумышленники создают закрытые группы, маскируя их под официальные чаты «Мосэнергосбыта» или общедомовые сообщества. Жителям обещают компенсацию или скидку, а затем просят пройти «авторизацию» — по сути, назвать код из СМС либо перейти по ссылке в мини-приложение. На деле ссылка ведет на фальшивую страницу, через которую мошенники получают доступ к учетной записи на портале «Госуслуги». Для давления на жертву используется фактор срочности: если человек медлит, ему пишут, что заявка скоро аннулируется или скидка перестанет действовать.

В ведомстве подчеркивают: «Мосэнергосбыт» никогда не создает домовые чаты для работы с лицевыми счетами и не просит коды из СМС, логины или пароли. Единственный способ проверить информацию о перерасчете — официальный сайт, личный кабинет, мобильное приложение или контактный центр. Если возникло малейшее сомнение, стоит самостоятельно связаться с компанией по проверенным каналам. Специалисты также рекомендуют предупредить о новой схеме пожилых родственников и соседей — именно они чаще всего становятся главной мишенью аферистов.