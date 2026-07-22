Организм сам себе детокс: диетолог разоблачила миф о соках и капельницах

Диетолог Изабель Нанн развеяла один из самых живучих мифов о здоровье: после праздничных перееданий или отпусков не нужны ни дорогие капельницы, ни биоактивные добавки — ваше тело само прекрасно справляется с очищением, если вы не мешаете ему работать. Об этом сообщает Metro.

Нанн пояснила, что естественные механизмы детоксикации работают круглосуточно. Печень нейтрализует вредные вещества, а почки выводят их с мочой. Никакой «очистительный» курс не ускорит этот процесс, а большинство разрекламированных программ — просто маркетинговый трюк. Более того, некоторые детокс-диеты могут даже навредить, лишая организм важных питательных веществ и вызывая слабость или головокружение.

Вместо того чтобы тратить деньги на соки и порошки, диетолог рекомендует вернуться к основам: сбалансированное питание, достаточное количество воды и качественный сон. Именно эти три простых правила помогут организму быстрее восстановиться и не нуждаться в искусственной «чистке». По ее словам, если уж очень хочется поддержать печень и почки, лучше включить в рацион больше овощей, зелени и продуктов, богатых клетчаткой — они естественным образом помогают выводить шлаки без лишних ухищрений.

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