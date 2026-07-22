Заживо сжег спящего знакомого: грабитель получил 16 лет колонии строгого режима

Жестокое застолье в карельском поселке обернулось смертью и долгим сроком: 39-летний житель Ленинградской области осужден на 16 лет колонии строгого режима за то, что в декабре 2025 года заживо сжег спящего знакомого в бытовке, предварительно обчистив его карманы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал 78.ru.

Двое мужчин распивали спиртное в бытовке, когда один из них уснул. Второй, недолго думая, решил поживиться: забрал телефон, наушники, рюкзак и музыкальную колонку товарища. Чтобы скрыть следы грабежа, злоумышленник поджег куртку на вешалке. Огонь мгновенно распространился по помещению, и спящий мужчина сгорел заживо. Убийца же покинул место преступления, даже не попытавшись спасти жертву.

Следствие быстро вышло на подозреваемого: его задержали и предъявили обвинение в убийстве общеопасным способом и краже. В ходе судебного разбирательства фигурант попытался оправдаться, но улик оказалось достаточно. Присяжные признали его виновным, и суд назначил максимально суровое наказание — 16 лет строгого режима. Приговор уже вступил в силу.

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