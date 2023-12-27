Физиогномист Воеводин дал оценку искренности извинений Ивлеевой за голую вечеринку
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
По словам физиогномиста Олега Воеводина, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева была искренна, извиняясь за свою «голую» вечеринку. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что это показывает положение ее головы и линия губ.
По мнению эксперта, периодические наклоны головы влево и кивки свидетельствуют о том, что блогерша не будет повторять эту ошибку.
Он отметил, что веки Ивлеевой были достаточно большими, это говорит о ее открытости во время записи видеоролика.