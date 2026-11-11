Московская область получила ₽4 млрд господдержки на создание индустриальной инфраструктуры
Подмосковье получило господдержку на создание индустриальной инфраструктуры
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье получило государственную поддержку в размере ₽4 млрд на создание индустриальной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Программа поддержки возвращает обратно в бюджет региона средства, которые были уплачены в виде налогов в бюджет Российской Федерации резидентами индустриальных парков и особых экономических зон. За последние три года Подмосковью в рамках этой программы было субсидировано ₽4 млрд, в 2026 году мы ожидаем еще порядка ₽1,7 млрд. Эти средства будут инвестированы в развитие ОЭЗ региона», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Средства вложили в развитие ОЭЗ «Дубна». Здесь строится пятая очередь площадью 54,5 га. С вводом четвертой и пятой очередей ОЭЗ привлекла около ₽60 млрд инвестиций.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.