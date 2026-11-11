Московская область получила ₽4 млрд господдержки на создание индустриальной инфраструктуры

Подмосковье получило господдержку на создание индустриальной инфраструктуры

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Фото: [Медиасток.рф]

Подмосковье получило государственную поддержку в размере ₽4 млрд на создание индустриальной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Программа поддержки возвращает обратно в бюджет региона средства, которые были уплачены в виде налогов в бюджет Российской Федерации резидентами индустриальных парков и особых экономических зон. За последние три года Подмосковью в рамках этой программы было субсидировано ₽4 млрд, в 2026 году мы ожидаем еще порядка ₽1,7 млрд. Эти средства будут инвестированы в развитие ОЭЗ региона», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Средства вложили в развитие ОЭЗ «Дубна». Здесь строится пятая очередь площадью 54,5 га. С вводом четвертой и пятой очередей ОЭЗ привлекла около ₽60 млрд инвестиций.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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