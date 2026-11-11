Московская область получила ₽4 млрд господдержки на создание индустриальной инфраструктуры

«Программа поддержки возвращает обратно в бюджет региона средства, которые были уплачены в виде налогов в бюджет Российской Федерации резидентами индустриальных парков и особых экономических зон. За последние три года Подмосковью в рамках этой программы было субсидировано ₽4 млрд, в 2026 году мы ожидаем еще порядка ₽1,7 млрд. Эти средства будут инвестированы в развитие ОЭЗ региона», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.