В Подмосковье прошли слушания по проекту бюджета ТФОМС на 2027-2029 годы

Публичные слушания по проекту бюджета Территориального фонда ОМС Подмосковья на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов прошли в Московской областной думе.

Как сообщила директор Территориального фонда ОМС региона Елена Землякова, в 2027 году доходы и расходы бюджета ТФОМС составят 256,5 млрд

«Основная статья дохода – это субвенция федерального фонда ОМС. Проектом предусматривается 218,3 млрд с ростом 10,7%. Также предусмотрен межбюджетный трансферт из бюджета Подмосковья – 15,2 млрд», – рассказала она.

92% от всех расходов будет направлено на реализацию региональной программы ОМС. К примеру, на финансирование медпомощи за счет субвенции ФОМС заложили 197,1 млрд. На лечение жителей Подмосковья в других регионах запланировано 20 млрд. Оплата медпомощи неидентифицированным и незастрахованным гражданам запланирована в размере 2,46 млрд.

В 2027 году заложили около 13,1 млрд на скорую помощь, 86,3 млрд – на оказание помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, 106,9 млрд – на помощь в условиях круглосуточного стационара, около 21,2 млрд – на оказание помощи в дневных стационарах.

Особое внимание уделят высокотехнологичной медпомощи. В соответствующий перечень включили пять новых методов по профилям «Онкология», «Нефрология» и «Травматология и ортопедия». Кроме того, на 15% увеличили нормативы объема на ЭКО.

Подмосковье реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

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