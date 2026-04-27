Форвард «Тампы» назвал Кучерова лучшим игроком в мире

«Молнии» одержали волевую победу со счетом 3:2, уступая по ходу матча две шайбы. Хэйгл оформил дубль, оба раза ему оставалось только подставить клюшку после передач россиянина. Благодаря этой победе «Тампа» сравняла счет в серии 2-2.

«Он — лучший игрок в мире. Да, мне повезло много лет играть с ним, так что можно сказать, что у нас есть определенная «химия». Но в то же время, поставь его в любую пятерку с любыми игроками — он сделает всех вокруг лучше», — сказал Хэйгл.

Канадец возглавляет список лучших снайперов плей-офф с шестью голами. В активе Кучерова 6 (1+5) баллов после четырех матчей.

В первом раунде плей-офф НХЛ может случиться громкая сенсация. «Эдмонтон Ойлерз» во главе с Коннором Макдэвидом уступают в серии «Анахайм Дакс» со счетом 1-3.