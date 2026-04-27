В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 27 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 738 тыс. автомобилей, что на 29% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками в виде мокрого снега и гололедицы. По возможности стоит отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.