Подмосковный технадзор контролирует работы по благоустройству дворов в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя сейчас восстанавливают пространство на бульваре Шевченко. Подрядчик уже выполнил начальные этапы — провел подготовку участка и земляные работы на одной из частей бульвара. Рабочие снимают плодородный слой почвы, чтобы затем сформировать несущее основание. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сейчас строители занимаются обустройством песчано‐щебеночного слоя, устанавливают бордюрные камни и укладывают асфальт на проезжей части во дворе. Каждый этап работ тщательно проверяют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта — они обеспечивают соблюдение всех требований и норм.

По завершении дорожных работ территорию приведут в порядок: займутся озеленением, восстановят газоны и высадят растения, чтобы сделать пространство более уютным и комфортным для местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.