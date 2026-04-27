В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник, 27 апреля, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Аналогичный прогноз сохранится во вторник и в среду, 28 и 29 апреля. Температура воздуха днем в этот период составит +1…+5 градусов, ночью — -3…+1. Синоптики обещают переменную облачность, сильный порывистый ветер вплоть до шквалистого, возможны дожди и снег.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
