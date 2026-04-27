Жители Подмосковья смогут приобрести квартиру для переселения из аварийного жилья по сертификату

Жители Подмосковья могут приобрести новую квартиру для переселения из аварийного жилья по сертификату в любом округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, например, в Клину расположен ЖК «Майданово Парк». Для жильцов во дворах предусмотрены детские площадки с безопасным покрытием, вблизи есть парк «Времена года» и большой «Майдановский» парк с прудом. Внутри подъездов предусмотрены кладовые для сезонного хранения, установлены современные системы освещения и пожарной безопасности.

Кроме того, в Лыткарино переселенцам доступен ЖК «Гармония Парк», он включает в себя шесть 17-этажных корпусов с современной архитектурой. На первых этажах есть магазины, кафе и сервисные службы, в новостройках расположены кладовые и подземный паркинг. На территории два детских сада, рядом завершено возведение нового учебного корпуса на 270 мест для гимназии №4. Для досуга жителей во дворах обустроены современные игровые и спортивные площадки для детей и взрослых.

