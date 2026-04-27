Дорожные службы Подмосковья приступили к расчистке трасс после снежного удара

Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены на усиленный режим работы после мощного снегопада, обрушившегося на регион накануне. Как сообщает REGIONS со ссылкой на синоптиков, за минувшие сутки в Подмосковье выпало до 79 процентов месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды Михаил Леус предупредил, что непогода задержится как минимум на двое суток и лишь в среду начнется постепенное улучшение.

В связи с резким ухудшением погоды в нескольких округах оказалось парализовано движение общественного транспорта. По информации пресс-службы «Мострансавто», упавшие деревья затруднили или полностью остановили проезд в Серпухове, Люберцах, Ступине, Чехове, Дмитрове и Химках. Сейчас аварийные бригады принимают меры по расчистке завалов.

В «Мосавтодоре» отчитались, что противогололедная обработка трасс началась еще в ночь на воскресенье. Из-за продолжающегося снега и сильного бокового ветра видимость на автомагистралях остается сниженной. Главы Мытищ, Сергиева Посада, Лобни и Серпухова призвали местных жителей временно отказаться от личного автотранспорта и пересесть на автобусы, не парковать машины вблизи деревьев и линий электропередач. Администрация Серпухова также предупредила, что до 21 часа 28 апреля в округе сохранятся сильные осадки, гололедица и шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, и попросила граждан быть предельно осторожными.