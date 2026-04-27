В Химках врач купила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Врач акушер-гинеколог Анна Александрова стала участницей программы «Социальная ипотека» и скоро сможет переехать в собственное жилье в Химках. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. До этого медработник вместе с мужем, дочерью и сыном жили в съемном жилье. Теперь они смогут перебраться в трехкомнатную квартиру в Химках, которая находится рядом с работой.

«Хотелось бы выразить благодарность за эту программу. Очень удобно подавать документы и важно, что медики могут себе это позволить. Потому что сейчас купить квартиру самостоятельно для нас невозможно», — отметила врач.

За время реализации проекта свою квартиру смогли приобрести более 3 тыс. медиков. Анна Александрова стала одной из первых 12 специалистов, которым вручили сертификаты в этом году.

