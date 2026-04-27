«Сели низко к своим воротам»: Семак раскрыл, что ему не понравилось в победном матче «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обнаружил негативные моменты в игре своей команды после победы над грозненским «Ахматом» (2:0) в 27-м туре РПЛ.

Специалисту не очень понравилась, как «Зенит» провел концовку матча.

«В концовке не так много было сил, даже замены не смогли как-то освежить. «Сели ниже» к своим воротам, позволили сопернику создать пару опасных моментов у наших ворот», — сказал Семак.

В целом же тренер отметил, что команда провела неплохой матч, одержала трудовую победу и не позволила «Краснодару» оторваться в турнирной таблице.

В 27-м туре «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:1). «Зенит» победой над «Ахматом» сохранил статус-кво в турнирной таблице. Южане лидируют в золотой гонке, петербуржцы отстают на один балл. До конца чемпионата командам осталось провести по три матча.

