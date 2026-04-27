В Подмосковье расширили зону контроля очередей на остановках с помощью ИИ

Искусственный интеллект расширил зону контроля очередей на остановках в Подмосковье, теперь он анализирует очереди на 662 из них. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С августа 2023 года искусственный интеллект в Подмосковье помогает оптимизировать пассажиропоток: он считает людей на остановках и передает данные в систему ЦУР. На их основе создается тепловая карта – она показывает, где и когда скапливаются очереди», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, изначально нейросеть охватывала 116 остановок, теперь зону расширили. Камеры с ИИ подключены к системе «Безопасный регион». Они способны подсчитывать людей на остановках и отслеживать образование очередей. Если очередь сохраняется длительное время, система автоматически передает в ЦУР Московской области данные о количестве людей, времени, адресе, об остановке, маршрутах и перевозчиках. В случае, если в одном месте регулярно образуются очереди, перевозчику поступает «сигнал», чтобы тот смог скорректировать расписание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.