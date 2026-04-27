Жители Подмосковья смогут подать заявку на Международную премию #МЫВМЕСТЕ

В Подмосковье открылся прием заявок на участие в шестом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая является ключевой наградой в сфере социальных преобразований. Она учреждена Федеральным агентством по делам молодежи и реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«За все время 33 инициативы из нашего региона дошли до финала, а 14 из них вошли в число лучших в стране. Это показатель огромного созидательного потенциала Подмосковья. Участие в таком конкурсе дает волонтерам и лидерам НКО отличную возможность получить ресурсную и экспертную поддержку на самом высоком уровне, найти надежных партнеров, расширить географию своего проекта и почувствовать себя частью большого федерального сообщества неравнодушных людей», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Регион принимает участие в премии с первого сезона, который стартовал в 2021 году. За это время местные жители направили на конкурс более 4,5 тыс. заявок. Среди постоянных участников — Татьяна Афонина из Долгопрудного. В этом году она представит проект «Народный артист», который посвящен сохранению памяти о советских актерах театра и кино.

Конкурс разделили на Национальный и Международный треки, в каждом предусмотрены свои номинации. Торжественная церемония награждения пройдет в декабре в Москве в рамках Международного форума гражданского участия. Участники также смогут получить доступ к комплексной системе поддержки, в том числе годовое образовательное сопровождение, помощь наставников и не только.

Заявку можно подать до 24 мая года на официальном портале премия.мывместе.рф, мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

