На грани провала: «Эдмонтон» Макдэвида проиграл третий матч «Анахайму»

Финалисты Кубка Стэнли двух последних сезонов «Эдмонтон Ойлерз» оказались на гране вылета уже в первом раунде плей-офф. В четвертом матче серии с «Анахайм Дакс» команды суперзвезды НХЛ Коннора Макдэвида уступила в овертайме со счетом 3:4 и «горит» в серии 1-3.

«Эдмонтон» бодро начал матч и уже на седьмой минуте повел со счетом 2:0. Однако в концовке второго периода «Анахайм» выравнял положение. «Нефтяники» еще раз вышли вперед, но «Утки» затащили игру в овертайм.

Уже на третьей минуте овертайма шайба после броска Райана Пилинга отрикошетила от защитника и проскользнула между щитками Тристана Джарри.

«Эдмонтон» подводят слабая игра защиты и вратарей. В четырех матчах серии команда пропустила 20 шайб.

Ранее завершил выступления в плей-офф «Лос-Анджелес» Артемия Панарина, уступив в четырех матчах победителю регулярного чемпионата «Колорадо».