Инсайдер раскрыл детали нового контракта Малкина с «Питтсбургом»

39-летний россиянин провел за «Пингвинов» всю свою карьеру за океаном. По окончании нынешнего сезона у него заканчивается контракт с кэпхитом $6,1 млн. Малкин заявлял, что готов еще поиграть в НХЛ.

«Думаю, что ему светит годичный контракт на 5 млн долларов или что-то около того. В „Питтсбурге“ все уладят. Ожидания такие, что Малкин останется в команде и будет играть в следующем сезоне», — сказал Паньотта.

Евгений Малкин провел в регулярном чемпионате 56 матчей, в которых набрал 61 (19+42) очко. Также на его счету 3 (2+1) балла в четырех играх плей-офф. В первом раунде «Питтсбург» встречается с «Филадельфия Флайерз» и уступает в серии 1-3.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хэйгл назвал своего партнера Никиту Кучерова лучшим игроком в мире.