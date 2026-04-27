Казанский назвал лучшего игрока «Спартака» в весенней части чемпионата

Комментатор Денис Казанский высказал свое мнение об игре «Спартака» после матча 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые на выезде обыграли «Пари НН» со счетом 2:1.

По его мнению, «Спартак» весной показывает «вполне себе медальный» футбол в то время, как его конкуренты — ЦСКА и «Локомотив» — «сражаются с внутренними демонами». Армейцы сыграли вничью с «Рубином» (0:0), а железнодорожники уступили «Крыльям Советов» (0:2).

«А «Спартак» искал, формулировал, иногда создавал. Однако есть сейчас игрок, который в какой-то своей священной весне. Зобнин! Сейчас он точно не работает на поле, а получает удовольствие. Его смещения в центр и уверенность в каждом касании и подключении — просто блеск. «Спартак» сейчас зобнинский», — написал Казанский.

Роман Зобнин при тренере Хуане Карлосе Карседо получил место в основном составе, причем он выходит на разных позициях, а в течение матча по несколько раз меняет амплуа. В игре с «Пари НН» капитан «Спартака» забил победный мяч.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, на один балл отставая от «Локомотива». Обойти красно-белых может «Балтика», которая 27 апреля принимает «Акрон».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды в матче с «Ахматом» (2:0).