Семин объяснил весеннюю катастрофу ЦСКА

В РПЛ в девяти весенних матчах армейцы потерпели четыре поражения, трижды сыграли вничью и лишь дважды победили. На данный момент команда находится на серии из четырех матчей без побед в чемпионате.

Семин считает, что команду выбила из колеи ситуация с защитником Мойзесом. Бразилец после кубкового поражения от «Краснодара» публично раскритиковал главного тренера Фабио Челестини, за что на некоторое время был отстранен от основной команды.

«В этом плане считаю, что, прежде чем как-то наказывать Мойзеса, надо закончить чемпионат. Это очень важный игрок в футбольном плане. Все рухнуло само собой. Футбольная команда — это тонкий механизм. Когда все хорошо идет, ничего не надо трогать. Нужно улучшать и продолжать держать атмосферу в команде, но этого не получилось», — констатировал Юрий Семин.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в РПЛ с 45 очками. Для армейцев единственный шанс спасти сезон — побороться за Кубок России. 6 мая ЦСКА сыграет в финале Пути регионов в московским «Спартаком».