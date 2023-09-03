Фотофестиваль «Хмельные столбы» прошел в подмосковном Пушкино

XV ежегодный фотофестиваль «Хмельные столбы» состоялся в Городском округе Пушкинский, а темой этого года стала — «Музыка в наших фотографиях».

Мероприятие прошло на Акуловой горе в Пушкино, на территории музея-дачи Маяковского. Тему участники могли трактовать максимально широко, ведь любая музыка звучит по-своему. Программа включала выставки фотографий под открытым небом, зрительское голосование прищепками — красной, серебряной и деревянной, работу жюри по номинациям, конкурсы, полевую кухню и фуд-корт.

Жюри под председательством известного фотографа, секретаря Союза фотохудожников России Александра Тягны-Рядно и мастера фотографии Михаила Геллера, отличалось максимально непредвзятым взглядом. Организаторы постарались учесть все аспекты фотографии, разработав 15 номинаций. В них стали победителями фотографы из Москвы, Пушкино, Белгорода, Орловской области.

«Авторы отличались по уровню и по видению фотографии, тем не менее, у всех чувствовался позитивный настрой. На меня произвела большое впечатление серия работ о жизни кочевников в Монголии. Поскольку темой была музыка, было много портретов музыкантов. Но особенно выделялись фото, через которых был передан дух музыки — например, силуэт дирижера и оркестра», — рассказал член жюри Юрий Трубников.

Главный приз фестиваля — «Красную прищепку» — получила Юлия Замятина за подборку снимков о жизни русской провинции. Выбором жюри стали работы Марины Лощенко. А самая юная участница фестиваля — шестилетняя Кристина Наумова, получила приз за оперативность.

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