Фотовыставка «Царская семья: любовь и милосердие» проходит в подмосковном Сергиевом Посаде

Фотографии в рамках фотовыставки «Царская семья: любовь и милосердие» разместили на стендах на улице Сергиевской в Сергиевом Посаде, которая идет от Вокзальной площади до смотровой площадки Блинная гора.

Отмечается, что инициатором открытия данной выставки выступила Троице-Сергиева Лавра, а администрация Сергиево-Посадского городского округа ее поддержала.

«Царская семья — это особый пример для всех нас. Нынешний год объявлен годом семьи. Конечно, нужны живые примеры жертвенной любви к семье, и царская семья, император Николай, императрица Александра, их дети замечательные, этим живым примером настоящей любви и являются», — отметил архимандрит Симеон (Томачинский), доцент Московской духовной академии.

На торжественном открытии фотовыставки присутствовали наместник Троице-Сергиевой Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, глава города Дмитрий Акулов и первый заместитель главы Сергей Тостановский.

Экспозиция рассказывает о жизни, социальном служении и общественной деятельности последнего русского императора и его семьи. Организаторы отмечают, что выставка имеет не только информативный, но и педагогический характер: указывая на добрый пример царской семьи, она способствует воспитанию добродетелей любви и милосердия.