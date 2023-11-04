Фотовыставка «Жены героев» открылась в подмосковном Пущино
Фото: [Мария Панина]
Фотовыставка «Жены героев» открылась в подмосковном Пущино в День народного единства. На стендах представлены 19 фотопортретов женщин из Тулы и Пущина в военной форме.
Отмечается, что проект «Жены героев» является всероссийской инициативой, которая посвящена женам солдат и офицеров, участвующих в Специальной военной операции. В центре каждого снимка — женщина, на плечах у нее — китель мужа. Как считают авторы проекта, это объединяет супругов, тыл и фронт, городскую площадь и поле боя.
Елена — одна из организаторов фотопроекта «Жены героев». Она ждет с фронта сразу двух близких людей — мужа и брата.
«Поначалу было очень тяжело, сейчас, когда связь наладилась, мы можем списаться и созвониться. Переживания все равно остаются, потому что ты ждешь родного человека с передовой. Мы любим, надеемся, верим и будем ждать. Хоть в цели проекта не входит сбор гуманитарной помощи, но жены, конечно же, хотят помочь не только своим мужьям, но и другим подразделениям», — поделилась Елена.