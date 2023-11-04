Фотовыставка «Жены героев» открылась в подмосковном Пущино в День народного единства. На стендах представлены 19 фотопортретов женщин из Тулы и Пущина в военной форме.

Отмечается, что проект «Жены героев» является всероссийской инициативой, которая посвящена женам солдат и офицеров, участвующих в Специальной военной операции. В центре каждого снимка — женщина, на плечах у нее — китель мужа. Как считают авторы проекта, это объединяет супругов, тыл и фронт, городскую площадь и поле боя.

Елена — одна из организаторов фотопроекта «Жены героев». Она ждет с фронта сразу двух близких людей — мужа и брата.