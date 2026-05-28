МЧС предупредило о сильных дождях и штормовом ветре на Сахалине

Сильный циклон в ближайшие сутки накроет южные, центральные и северные районы Сахалинской области. Синоптики прогнозируют ливни, штормовой ветер и подъем уровня воды в реках, а МЧС уже направило экстренные предупреждения в муниципалитеты региона. Об этом пишет АСТВ.ру .

По данным регионального управления МЧС и Сахалинского УГМС, утром и днем 29 мая в южной и центральной частях Сахалина ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. На побережьях порывы ветра могут достигать 22–27 метров в секунду.

Ночью 30 мая действие циклона распространится на северные районы острова. В Северо-Курильском районе вечером 29 мая и в ночь на 30 мая прогнозируются очень сильные осадки и ветер до 32 метров в секунду.

Синоптики также предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках на 1–2 метра. В бассейне реки Тымь не исключены подтопления сельхозугодий и отдельных хозяйственных объектов.

Под влияние непогоды попадут 13 муниципальных округов, включая Ногликский, Поронайский, Холмский, Корсаковский и Северо-Курильский районы.

В Южно-Сахалинске ожидаются сильные осадки, ветер до 15 метров в секунду и температура воздуха от 4 до 9 градусов.

МЧС рекомендует жителям по возможности не покидать населенные пункты без необходимости, соблюдать осторожность и следить за оперативными сообщениями экстренных служб.

