Коммунальные службы Сахалина переходят к подготовке следующего отопительного сезона

В Сахалинской области завершается отопительный сезон 2025–2026. Муниципалитеты региона поэтапно прекращают подачу тепла в жилые дома и социальные объекты в зависимости от погодных условий, а уже с 1 июня коммунальные службы приступят к подготовке инфраструктуры к следующей зиме. Об этом пишет АСТВ.ру .

Как сообщили в министерстве ЖКХ Сахалинской области, в большинстве районов отопительный сезон завершится в начале и середине июня. По словам главы ведомства Дмитрия Аристархова, прошедший сезон удалось провести без серьезных сбоев и крупных аварий.

С 1 июня регион перейдет к активной подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. В 2026 году на Сахалине и Курилах планируется капитально отремонтировать свыше 33 километров инженерных сетей, включая теплотрассы, водопровод и системы водоотведения.

Кроме того, к новому отопительному сезону подготовят 493 объекта коммунальной инфраструктуры, среди которых котельные, тепловые пункты, насосные станции и водозаборы. Ход подготовки муниципалитетов находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко.

