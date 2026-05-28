«Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций

Единственный мяч на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета. «Кристал Пэлас» мог забить еще не однажды: хороший шанс был у того же Матеты, а Йереми Пино со штрафного попал в штангу. «Райо Вальекано» ответил лишь одним ударом в створ за игру.

«Кристал Пэлас» стал 12-й английской командой в истории, которой покорялся еврокубок. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге Европы.

В этом сезоне клубы АПЛ могут оформить европейский требл. Ранее «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, разгромив в финале немецкий «Фрайбург» (3:0). 30 мая в Будапеште пройдет финал главного еврокубка — Лиги чемпионов. В нем также примет участие английский клуб — лондонский «Арсенал», ставший чемпионом Англии спустя 22 года. Соперником канониров будет действующий победитель Лиги чемпионов французский ПСЖ, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов.