Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что западные спецслужбы могли быть причастны к атаке ВСУ на педагогический колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. По его мнению, массированный налет беспилотников был осуществлен с использованием данных спутниковой разведки и при внешнем сопровождении, пишет ТАСС .

В комментарии ТАСС он отметил, что атака с применением сразу нескольких беспилотников, сумевших преодолеть системы противовоздушной обороны, свидетельствует о высоком уровне координации и внешнего сопровождения.

По словам Азарова, проведение подобной операции невозможно без использования спутниковой разведки и помощи иностранных специалистов. Он также предположил, что западные спецслужбы могли не только обеспечивать наведение дронов, но и участвовать в управлении всей атакой.

Ночью 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета подверглись комбинированному удару со стороны ВСУ. В момент атаки в помещениях находились 86 детей.

Согласно данным властей ЛНР, в результате удара пострадали 65 мирных жителей. Погиб 21 человек. Среди 44 раненых — 42 студента и двое сотрудников учебного заведения. Возраст пострадавших учащихся составляет от 15 до 22 лет.

