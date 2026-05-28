Жары не будет: москвичей ждет комфортная летняя температура

С приходом календарного лета в Москву вернется теплая погода. Уже в первые дни июня температура воздуха в столице может подняться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В начале июня в Москве ожидается заметное потепление. По прогнозу руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, температура воздуха в столице в течение первой пятидневки месяца будет постепенно повышаться.

Как отметил синоптик в беседе с РИА Новости, уже с 1 июня дневные показатели начнут быстро расти и достигнут отметок от плюс 20 до плюс 25 градусов.

При этом Шувалов уточнил, что говорить о наступлении жары пока преждевременно. По его словам, речь идет скорее о комфортной летней погоде без экстремально высоких температур.

Синоптик добавил, что текущие прогнозы не предполагают аномальной жары в начале июня, однако москвичей ожидает устойчивое потепление после прохладного периода конца мая.

Ранее синоптик рассказала, когда в столицу придет настоящее тепло.