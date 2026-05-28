На Камчатке снова выросли цены на бензин и дизель

На Камчатке произошло очередное повышение цен на автомобильное топливо. Жители региона сообщили о росте стоимости бензина и дизеля на автозаправочных станциях ННК — это уже второе подорожание за май. Об этом пишет 41регион.тв .

На автозаправках ННК в Камчатском крае вновь изменились цены на топливо. В среднем стоимость бензина увеличилась примерно на 75 копеек за литр.

После корректировки цен литр бензина АИ-92 теперь стоит 75,01 рубля вместо прежних 74,26 рубля. Стоимость АИ-95 выросла с 79,65 до 80,40 рубля за литр.

Изменились цены и на другие виды топлива. Бензин АИ-98 подорожал до 93,25 рубля за литр, а дизельное топливо теперь реализуется по 93,87 рубля вместо 93,12 рубля.

Это уже второе повышение стоимости топлива на Камчатке за май. Предыдущий рост цен на автозаправках региона был зафиксирован 16 мая.

