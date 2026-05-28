Карпин оценил потенциал дебютанта сборной из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал приглашение в национальную команду 18-летнего полузащитника системы «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова и оценил уровень дебютанта.

Ибрагимов мог выбирать между футбольным гражданством России и Англии, он уже выступал за юношеские команды Англии, но итоговый выбор сделал в пользу России.

«У него достаточно высокий уровень технического оснащения. Мы хотим посмотреть на него при другом уровне сопротивления, посмотреть его в матчах. Он моторный, быстрый, резкий, объемный — качества все есть для опорного полузащитника или больше даже «восьмерки», — приводит слова Карпина РФС.

Тренер сборной заявил, что даже по первой короткой тренировке заметно, что Ибрагимов может вырасти в игрока высокого уровня. Карпин не стал раскрывать, в каком из матчей национальной команды планирует задействовать молодого полузащитника.

Сборная России проведет три товарищеских матча с командами Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).