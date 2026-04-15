Французский журналист удивился метаморфозам Сафонова в сборной и клубе

Бывший заместитель главного редактора французской спортивной газеты L’Equipe Жан‑Филипп Леклер в разговоре с «Матч ТВ» выразил удивление перепадам в игре Матвея Сафонова за сборную и за ПСЖ.

Российский голкипер остался сухим в двух матчах против «Ливерпуля» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Обе встречи завершились со счетом 2:0 в пользу ПСЖ. Но если в первой игре в Париже Сафонов оставался практически без работы, то на «Энфилде» он совершил несколько ключевых спасений и убил надежду «Ливерпуля» на реванш.

В товарищеской игре сборной России против Никарагуа (3:1) Сафонов пропустил достаточно простой мяч по центру ворот после дальнего удара.

«Как можно так плохо играть против Никарагуа и так хорошо против «Ливерпуля»? Это настоящая загадка! Кроме концентрации, я не вижу другого объяснения», — недоумевал Леклер.

Журналист предположил, что за спиной защитников ПСЖ голкипер чувствует себя увереннее, чем за спиной оборонцев сборной России.

После игры с «Ливерпулем» Сафонов опубликовал лаконичный пост, в котором была только одна цифра ноль.