ФСБР решила перекрыть отток российских борцов за границу
ФСБР ужесточит правила смены гражданства российскими борцами
Фото: [Федерация спортивной борьбы России]
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС об ужесточении процедуры смены спортивного гражданства российскими спортсменами.
Нововведением станет обязательное прохождение через одобрение исполкома ФСБР.
За иностранные сборные выступают десятки российских борцов, прежде всего, вольников. На чемпионате мира-2025 серебряную медаль завоевал Чермен Валиев, представляющий Албанию, а Таймураз Салказанов, Арсений Джиоев и Ахмед Тажудинов принесли бронзовые медали Словакии, Азербайджану и Бахрейну соответственно.
В апреле в ходе награждения на чемпионате Европы между Михаилом Мамиашвили и Черменом Валиевым произошел конфликт: глава ФСБР сказал Валиеву несколько слов и с силой надел на него медаль. В финале представитель Албании победил олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.