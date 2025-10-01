ФСБР решила перекрыть отток российских борцов за границу

Нововведением станет обязательное прохождение через одобрение исполкома ФСБР.

За иностранные сборные выступают десятки российских борцов, прежде всего, вольников. На чемпионате мира-2025 серебряную медаль завоевал Чермен Валиев, представляющий Албанию, а Таймураз Салказанов, Арсений Джиоев и Ахмед Тажудинов принесли бронзовые медали Словакии, Азербайджану и Бахрейну соответственно.

В апреле в ходе награждения на чемпионате Европы между Михаилом Мамиашвили и Черменом Валиевым произошел конфликт: глава ФСБР сказал Валиеву несколько слов и с силой надел на него медаль. В финале представитель Албании победил олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.