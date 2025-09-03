Футболисты «Динамо» бегают больше всех в РПЛ, меньше всех — спартаковцы

Московское «Динамо» лидирует в РПЛ по общему пробегу футболистов, сообщает статистический ресурс «РУСТАТ».

За семь туров игроки бело-голубых набегали 850 469 метров. На втором месте по этому показателю находится «Ростов» (828 321), на третьем — «Акрон» (821 831).

На противоположном полюсе находится «Спартак» (758 277). Статистика подтверждает правило: команды, которые предпочитают играть в контроль мяча, бегают меньше. Так, на третьем месте с конца находится «Зенит», на четвертом — «Краснодар».

В седьмом туре РПЛ лидером по пробегу стал новичок «Локомотива» Данил Пруцев — 12 806 м. Представитель «Динамо» Даниил Фомин занял пятое место (12 119), полузащитник «Спартака» Наиль Умяров — седьмое (12 051).

После семи туров «Динамо» занимает девятое место с 8 очками, «Спартак» — шестой с 11 баллами.