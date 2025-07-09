Футболисты Шатуры одержали уверенную победу над Балашихой, не пропустив ни одного гола

Команда «Сварог» из Шатуры, выступающая на областном чемпионате среди мужских команд, в прошедшие выходные провела встречу с балашихинской спортивной школой «Челси».

После серии из трех поражений подряд, игрокам в сине-красных цветах было необходимо реабилитироваться, несмотря на кадровые трудности.

Игра началась с активных действий со стороны шатурян: Денис Бочаркин уже на восьмой минуте встречи поразил ворота соперника дальним ударом. Через 20 минут, Кирилл Пыльцын, являющийся лучшим снайпером команды и занимающий почетное третье место по количеству забитых мячей в области в Лиге «В-2», удвоил преимущество, доведя счет до 2:0. В компенсированное время второго тайма Денис Бочаркин закрепил успех, оформив дубль.

Шатурский коллектив вернулся домой с заслуженной победой, набрав три очка и сохранив ворота в неприкосновенности.

Этот поединок стал завершением первого этапа участия команды из Шатуры в Первенстве Московской области. В настоящее время «Сварог» занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Следующая игра «Сварога» запланирована на 16 августа в поселке Губино, где они встретятся с футбольным клубом «Тонар-Губино».